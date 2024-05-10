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Mastercard, Çin'de banka ve kredi kartı işlemlerine başladı

Mastercard, Çin'de banka ve kredi kartı işlemlerine başladı
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ABD'li ödeme sistemi şirketi Mastercard'ın Çin'de yuan mevduatlı banka ve kredi kartı işlemlerine başladığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Mastercard'ın Çin'de NetsUnion ile kurduğu ortaklık, resmen faaliyete geçti.

Şirket, 3 yıl süren başvuru sürecinin ardından Kasım 2023'te Çin Merkez Bankası ve Ulusal Mali Düzenleme İdaresinden işletme lisansı almıştı.

Mastercard'a verilen izin, Çin'in ödeme sistemleri piyasasını dış rekabete açma yönünde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ülkede 2020'de de American Express'e işletme lisansı verilmişti fakat şirket Çin'deki ortaklığının kontrol hissesine sahip bulunmuyordu.

Çin'de banka ve kart işlemleri kamuya ait UnionPay şirketinin hakimiyetinde bulunuyor. Ülkede çevrim içi ödeme sistemleri AliPay ve WeChat Pay da yaygın olarak kullanılıyor.

Etiketler Mastercard çin banka kredi kartı
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