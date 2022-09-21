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Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili olarak, ''Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız.

Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım.

Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim."

"ASGARİ ÜCRET 7.500 TL OLACAK" TAHMİNİ

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte asgari ücret 5500 TL'ye yükseltilmişti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2023 ocak ayında asgari ücretin 7500 TL olabileceğini söyledi. Piyasa uzmanı Tunç Şatıroğlu ise kasım ayına kadar bir ara zammın daha gündeme gelebileceğini iddia etmişti. 

Asgari ücret, emekli ve memur zamları için dikkat çeken iddia!Asgari ücret, emekli ve memur zamları için dikkat çeken iddia!Haber

 

 

 

Etiketler asgari ücret zammı 2023 asgari ücret
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