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Bakan Bilgin'den EYT için yeni tarih

Bakan Bilgin'den EYT için yeni tarih
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin, ''Mart ayında neticelenir diye düşünüyorum'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili açıklamada bulundu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)' düzenlemesine ilişkin, "Milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili, "Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise EYT konusuna ilişkin, "Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" dedi. 

EYT'LİLER İLK MAAŞINI MART'TA ALACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu dün yaptığı açıklamada, "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" dedi.

Etiketler vedat bilgin eyt düzenlemesi
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