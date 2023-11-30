Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını belirterek, ''Allah izin verirse, sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, her iki tarafın da, işçi ve işveren kesiminin de maksimum fayda elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Merkezi girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirterek, şu an teknik hazırlıkların yapıldığını söyledi. Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte, her iki tarafın da işçi ve işveren kesiminin de maksimum fayda elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı temmuz ayında yaptığımız görüşme gibi. Onda da fark ettiyseniz çok iyi bir şekilde yönettik sosyal diyalog sürecini. Allah utandırmazsa, inşallah aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aralık sonunda bitirmek zorundayız. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

"Teknik düzenlemeler kısa sürede tanımlanır"

Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinin yıl sonuna mı kalacağı sorusuna, "Hayır, zaten Meclis'te gündeme geçildi. Teknik düzenlemeler kısa sürede tamamlanır tamamlanmaz, inşallah emeklilerimizin hesabına o da hayırlı olsun. Ben bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı arz ediyorum. Gerçekten çok önemli bir düzenleme oldu. Hayırlı olsun emeklilerimize" yanıtını verdi.

Asgari ücrette zam senaryoları

Asgari ücret için enflasyon hedefli tahminler aşağıdaki gibi oldu:

- Zam oranı yüzde 35 olursa asgari ücret 15 bin 392 lira 70 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak.

- Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

- Zam oranı yüzde 55 olursa asgari ücret 17 bin 673 lira 10 kuruş olacak.

Mevcut asgari ücret

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 2023 yılı son brüt asgari ücret günlük 447,15 TL , aylık 13.414,50 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı asgari ücret zammının hesaplara yatacağı 1 Şubat 2024 tarihine kadar asgari ücretlinin eline aylık net olarak 11.402,32 TL geçecek.

DHA