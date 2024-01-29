Bakan Işıkhan'dan ''ÇAŞGEM'' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ÇASGEM aracılığıyla çalışma hayatında yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çalışanların ve işverenlerin ihtiyaçlarına uygun eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetlerini hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Işıkhan, 2023 yılı boyunca çalışma hayatına değer katmak amacıyla birçok eğitim ve araştırma faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Toplam 37 bin vatandaşımıza eğitim hizmeti sağladık. MİLTEK kapsamında 124 gencimize yazılım eğitimi verdik. 3 çalıştay, 3 araştırma ve 7 projeyi tamamladık. Depremzede vatandaşlarımızın desteklenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması adına kurumumuzun sosyal tesislerini depremzede vatandaşlarımıza açtık. ÇASGEM personeli kıymetli mesai arkadaşlarımıza özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür ediyorum."