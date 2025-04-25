Bakan Kacır: Turizm gelirlerinde yeni bir rekora imza attık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ''Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artışla 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerinde de 61,1 milyar dolarla yeni bir rekora daha imza attık.'' dedi.

'Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi'nin açılış töreni, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün konferans salonunda yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada Allahuekber Dağları, Ani Ören Yeri, gölleri ve eşsiz güzellikleriyle serhat şehri Kars'a, yeni eserler kazandırmanın memnuniyeti içinde olduklarını söyledi. Bakan Kacır, Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Kars'ta ekonomiyi canlandıracak, turizm potansiyelini artıracak, tarihi yapılarını kentin kimliğine, dokusuna uygun şekilde geleceğe taşıyacak projeyi devreye aldıklarını ifade ederek, "5,5 milyon avroluk projenin Kars'ımıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye; kadim mirasıyla, kültürüyle, dört mevsim ziyaret imkanı sunan doğal güzellikleriyle, gastronomisi ile dünya turizminde müstesna bir yere sahip. Her biri kendine münhasır, özgün bir coğrafyaya ve kültüre sahip olan şehirlerimiz çok katmanlı bir turizm potansiyeli taşıyor. Her köşesi ayrı bir hikaye sunan ülkemiz, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artışla 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerinde de 61,1 milyar dolarla yeni bir rekora daha imza attık. Ülkemiz turizminin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, yeni destinasyonlar oluşturarak cazibe merkezlerini artırmak temel hedeflerimiz arasında bulunuyor" diye konuştu.

'ŞEHİR MERKEZLERİNİ İHYA ETTİK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; turizmi yerel kalkınmanın taşıyıcısı, kültürel mirasın koruyucusu ve bölgesel refahın kaynağı olarak değerlendirdiklerini belirten Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Bu doğrultuda şehirlerimizin kültürel mirasını koruyan, ekonomik potansiyelini harekete geçiren ve sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen çok boyutlu projeleri hayata geçiriyoruz. Kalkınma ajanslarımız eliyle şehir merkezlerini ihya ettik. Sağlık, inanç, macera, gastronomi başta olmak üzere ekoturizm potansiyelimizi artırmaya odaklanan 3 binden fazla projeye,16 milyar lira destek sağladık. Bölge Kalkınma idarelerimiz vasıtasıyla, turizm sektöründe yerel kalkınma ve büyümeyi sağlayacak 400 projeye 8 milyar lira destek verdik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme programıyla; kültürel mirasın korunması, beşeri sermaye ve altyapı kapasitesinin artırılması, doğa turizminin dezavantajlı kesimlere sosyoekonomik açıdan katkı sağlamasına dönük 27 projeye 218 milyon lira destek sağladık. Cazibe Merkezlerini Destekleme programıyla, turizm sektörümüzün altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılayacak 35 projeye, 2,8 milyar liralık destek sunduk. ‘Rekabetçi Sektörler Programı’ kapsamında yürüttüğümüz 7 projeyle, 48 milyon avro finansmanı; şehirlerimizi yerli ve yabancı turistler için önde gelen turizm destinasyonları arasına taşıyacak projeler için harekete geçirdik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip şehirlerimizi; kapsamlı yatırım ve tanıtım hamlesiyle turizmde hak ettiği noktaya taşıdık."

'KARS'IN TURİZMDE MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEK DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ BAŞLATTIK'

"Kars Kalesi, Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü gibi kendine özgü birçok değeriyle adeta tarihi ve tabii bir açık hava müzesi niteliğindeki şehrimiz, özellikle son yıllarda ülkemizde önde gelen turizm destinasyonlarından biri haline geldi” diyen Bakan Kacır, açıklamasının devamında da "Kars'ın tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler şehir ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, yaklaşık 250 milyon lira bütçeli 'Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi' ile de Kars'ın turizmde marka değerini yükseltecek bir dönüşüm sürecini başlattık. Haydar Aliyev Caddesi üzerinde yer alan 23'ü tescilli 32 binanın görsel kimliğini güçlendirdik. Kamu binalarını turizme kazandırdık. Caddenin altyapı, aydınlatma ve çevre düzenlemelerini gerçekleştirerek yaklaşık 700 metrelik bir turistik güzergah oluşturduk. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Ani Ören Yeri'nde ziyaretçi deneyimini zenginleştirecek çevresel iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdik. Kars'ın turizm potansiyelini ortaya koymak ve görünürlüğünü artırmak adına kapsamlı bir tanıtım ve kapasite geliştirme çalışması yürüttük. Biz, Kars'ın sahip olduğu cevheri, şehrimiz ekonomisine kazandırmayı sürdüreceğiz" dedi. Bakan Kacır, konuşmasının sonunda Kars için bugüne kadar yaptıkları yatırımları anlattı, daha sonra da protokol üyeleriyle 'Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi'nin açılış kurdelesini kesti. Bakan Kacır daha sonra da kendi kullandığı Togg marka 0015 plakalı makam aracıyla Valiliğe gitti. Kars Valilği'nde şeref defterini imzalayan Bakan Kacır, Vali Ziya Polat ile bir süre görüştükten sonra ise açılışını yaptığı Haydar Aliyev Caddesi'ni gezdi.

DHA