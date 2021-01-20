Bakan Karaismailoğlu'dan ''Kanal İstanbul'' açıklaması

Karaismailoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut'u makamında kabul etti.

Ulaştırma sektörünün son yıllarda AB kurumlarıyla verimli ilişkiler yürüten başlıca alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, Türkiye'nin 30 yıldan fazladır ulaştırmada en yüksek standartları uygulama ve AB müktesebatıyla uyum sağlama gayretinde olduğunu anlattı.

"HER TÜRLÜ ADIMI ATMAYA HAZIRIZ"



Bunun sonucunda altyapıdan ulaşım faaliyetlerinin düzenlenmesine kadar çeşitli konularda çağın gerektirdiği düzeyi yakaladıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade doğrultusunda AB ile eskisinden daha hızlı, verimli ve yapıcı bir iş birliğini hayata geçirmek için ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde gerekli her türlü adımı atmaya hazır ve kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kapıdan kapıya taşımacılık ve bazı yük çeşitleri açısından henüz karayolu taşımacılığının yeterli bir alternatifi bulunmadığını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız salgın sürecinde karayolu taşımacılığının bir süreliğine kesilmesinin bile tedarik zincirine nasıl zarar verdiğine şahit olduk. Dolayısıyla, demiryollarına, kombine taşımacılığa ve diğer alternatiflere yatırımlarımıza devam ederken karayolu ile yük taşımacılığının önündeki engelleri de kaldırmalıyız. Bu noktada yıllardır ticaretimizi ciddi şekilde etkileyen karayolu kotaları sorunu çıkmaktadır. Sorunun kalıcı olarak çözülmesine katkı yapmanızı bekliyoruz. Gümrük Birliğinin güncellenmesi çözüm sağlayabilecektir. Karayolu taşımalarının serbestleştirilmesine yönelik bir anlaşmayı müzakere etmeye de hazırız.”



KANAL İSTANBUL PROJESİ



Karaismailoğlu, konuşmasında Kanal İstanbul'a da değinerek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki ticaretin yüzde 90’ı gemiler ve deniz üzerinden dönmekte, o yüzden Karadeniz’deki limanlara çok büyük yatırımlar yapılmakta, liman hacimleri genişlemekte. Şu anda Karadeniz'de ve Marmara'da günlerce süren gemi beklemeleri yaşanmakta. Kanal İstanbul sadece bu su yoluna alternatif bir proje değil, o alan ile birlikte hem teknolojinin hem bilimin hem sanatın hem turizmin gelişeceği bir bölge olarak planlanmakta. Oradaki alanların bir kısmında İstanbul’daki depreme yönelik konutların üretilmesi için de planlanmış bir proje. O yüzden Kanal İstanbul çok önemsediğimiz ve ülkeye çok katkısı bulunacak, dünya ölçeğinde çok büyük bir proje. Projeleri bir taraftan tamamlıyoruz, bir taraftan imar planlarına çalışıyoruz. En kısa zamanda işe başlamak için sabırsızlanıyoruz."

EN BÜYÜK DESTEK DEMİRYOLU PROJELERİNE



Landrut ise karayollarında kota konusunda, "Sizi temin ederim ben şahsen ve delegasyon olarak bu konuya ilgili üye devletlerin dikkatini çekmeye devam edeceğim. Bu meseleye kalıcı bir çözüm bulmanın ne kadar önemli olduğunun altını çizeceğim." dedi.

Demiryollarının da son derece önemli olduğunu belirten Landrut, "Biz Türkiye'de en büyük desteği bu projelere veriyoruz. Demiryolunun öneminin farkındayız. Bu çerçevede sizinle birlikte kamuoyunun dikkatini bu alana çekecek bir takım etkinliklerde bulunabiliriz." ifadelerini kullandı.

IPA 3 hakkında ise yasal çerçevenin kabul edilmesi konusunda Brüksel'in geç kaldığını dile getiren Landrut, "Projelerin geliştirilmesi konusunda bizden daha hızlı hareket ettiniz. Umuyorum ki şubat sonu itibarıyla yasal metinler kabul edilmiş olur." ifadelerini kullandı.