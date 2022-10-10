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Bakan Kirişçi duyurdu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Bakan Kirişçi duyurdu: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Etiketler ödeme bakan kirişçi
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