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Büyükşehir ilçelerinde ''vali'' dönemi mi başlıyor?

Büyükşehir ilçelerinde ''vali'' dönemi mi başlıyor?
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İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağına yönelik iddialara yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı, aralarında İstanbul'un ilçelerinin de olduğu 30 büyükşehir ilçesinde kaymakam yerine vali atanacağı iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı 'İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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Etiketler Büyükşehir vali kaymakam ilçe
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