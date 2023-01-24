Bakan Kirişci'den çiftçiye destek: Elim ayında ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bu yıl Mart ayında 1 milyon 152 bin çiftçimize ödenmesi gereken 8,6 milyar TL mazot ve gübre desteğimizi, 2022 Kasım itibarıyla ayni olarak kullandırmaya başladık. Mazot ve gübre desteklemeleri, bundan sonra her yıl bu takvim çerçevesinde, yani çiftçimizin desteğe en çok ihtiyaç duyduğu; ekim döneminde ayni olarak kullanılacak." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlattık. Bu kapsamda, ülke çapında düzenlenecek etkinliklerle ‘Suda Sıfır İsraf’ temasıyla tüm canlılar için hayati önemde olan suya dikkat çekeceğiz” dedi.



Bir dizi program için öğleden sonra Adana’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilk olarak kent merkezindeki bir otelde düzenlenen Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni'ne katıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra tarım, hayvancılık, gıda ve orman sektörlerindeki bürokratların, akademisyenlerin, ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin, üreticilerin ve medya kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Bakan Kirişci, ilk olarak İsveç’te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olayını kınayarak olayın nefret suçu olduğunu, İsveç’in buna izin vermesinin iki yüzlülük olarak nitelendirdiğini söyledi.

TARIMA 40,4 MİLYAR LİRA MADDİ DESTEK

Tarımın stratejik bir sektör ve gıda konusunun bir milli güvenlik meselesi olduğunun altını çizen Bakan Kirişci, tarım stratejilerine dair bilgilendirme yaptı. Kirişci, “Türkiye’nin yeni yüzyılına yakışır adımlar atıyoruz. 2022 itibariyle tarım sektörüne ve üreticilere 40.4 milyar lira destek verdik. Bu destekler sadece maddi olanlar. Bunların içinde arpa, buğday ve sıfır faizli kredi destekleri dahil değil. Yıl sonu tahminlerine göre 2002 yılında 98 bin ton olan bitkisel üretimin tüm zamanların rekoru olarak 128.6 milyon tona çıkması bekleniyor. 11 ay boyunca 28.8 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Bunun 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye ithal eden değil ihraç eden bir ülkedir. 91 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız var” dedi.