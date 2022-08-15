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Bakan Nebati'den KKM eleştirilerine çok sert yanıt

Bakan Nebati'den KKM eleştirilerine çok sert yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat sistemine yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. KKM'yi savunan Nebati, "Haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum." dedi.

Kur Korumalı Mevduat sistemine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum'' dedi.

Nebati, KKM için "Milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır." ifadelerini kullandı.

Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

''Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır.
Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum.''

 

Etiketler kkm kur korumalı mevduat nureddin nebati hazine ve maliye bakanı
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