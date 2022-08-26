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Bakan Nebati'den ''Ters bir şeyler var'' diyen Economist'e yanıt

Bakan Nebati'den ''Ters bir şeyler var'' diyen Economist'e yanıt

The Economist dergisinin ''Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor'' ifadelerine Bakan Nebati'den tepki geldi.

The Economist dergisi tarafından yayınlanan bir podcastte (sesli blog), Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

"YÜKSEK ENFLASYONA RAĞMEN EKONOMİLERİ BÜYÜYOR"
Söz konusu yayında, "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyümeye devam ediyor" ifadelerini kullanıldı.

Economist'ten Türkiye ekonomisi yorumu: Ters giden bir şeyler varEconomist'ten Türkiye ekonomisi yorumu: Ters giden bir şeyler varEkonomi

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bakan Nebati'nin İngilizce paylaştığı tweet'te şu ifadeler yer aldı: "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit: Türkiye Ekonomi Modeli. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin"

 

Etiketler nureddin nebati
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