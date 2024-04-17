Bakan Şimşek ABD'de yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi toplantıya katılmak üzere ABD'ye gitti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi programını anlattı. Şimşek "Her saat yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirdik. Türkiye ekonomisi oldukça büyük ve ölçekli" dedi. YABANCI YATIRIMCILARIN BEKLENTİSİ NE? Bakan Şimşek "MB'nin enflasyon hedeflerine yönelik adımlarımızı sordular" dedi.