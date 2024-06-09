Bakan Şimşek duyurdu: Kamu harcamalarında yapay zeka dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması şöyle:

Tasarruf tedbirleri genelgesini modern bilişim teknolojilerini kullanarak bir adım ileriye taşıyoruz.

Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi ile bürokratik işlemlerin azaltılmasını, kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlayacağız.

Kamuda verimliliği artırırken hizmet kalitesinden ödün vermeyeceğiz.