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Bakan Şimşek yol haritasını bankacılarla paylaşacak

Bakan Şimşek yol haritasını bankacılarla paylaşacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki perşembe günü banka genel müdürleriyle bir araya gelecek. Şimşek'in yeni ekonomi politikalarını anlatması bekleniyor.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en çok merak edilen ismi, şüphesiz ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu. Ekonomide dümene geçen Şimşek devir teslim töreninde "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BANKA MÜDÜRLERİYLE GÖRÜŞECEK
Dolar, euro ve gram altın rekor kırarken atacağı adımlar merakla beklenen Şimşek, gelecek hafta Türkiye Bankalar Birliği'ne üye bankaların genel müdürleriyle bir araya gelecek. Reuters'a konuyla ilgili bilgi veren bankacılar söz konusu toplantının perşembe günü gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

YENİ POLİTİKALARI ANLATACAK
Şimşek'in banka müdürleriyle olan görüşmesine yeni ekonomi politikalarına ilişkin detayları paylaşması ve bu yönde önerileri dinleyeceği tahmin ediliyor.

Etiketler hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek bankacılar
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