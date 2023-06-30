Bakan Uraloğlu duyurdu: Boğaz geçişlerinde yeni dönem

Bakan Uraloğlu, Boğazlardaki gemi geçişleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Uraloğlu, "Türk boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde zamlı tarife uygulamasına yarın başlıyoruz." diye konuştu.

Boğazlardaki zamlı tarife uygulaması yarın başlıyor. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Türk boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde zamlı tarife uygulamasına yarın başlıyoruz." ifadelerini kullandı.