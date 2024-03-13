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Bakan'dan enerji keşfi müjdesi: ''Karadeniz'de 3 lokasyona daha iniyoruz''

Bakan'dan enerji keşfi müjdesi: ''Karadeniz'de 3 lokasyona daha iniyoruz''
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl enerjide yeni keşiflerin beklendiğini belirterek, "Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız" dedi.

Enerji ve Tabii KaynaklarBakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Bayraktar, petrol ve doğal gaz keşiflerinden enerjide tam bağımsızlığa, nükleer enerjiden yerel seçimlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için öz kaynak aramalarının artırılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Petrolü, doğal gazı, kömürü aramamız lazım. Madenleriniz varsa, altın varsa, bakır varsa, çinko varsa bunları arayıp bulup üretmemiz lazım. Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 2053 vizyonunda, hedeflerden bir tanesi Türkiye'nin enerjide dışı bağımlılığını bitirmek. Bu o kadar büyük bir hedef ki bu Türkiye'nin çehresini, hepimizin geleceğini etkileyecek. Onun için bizim gecemiz gündüzümüz, bütün motivasyonumuz Türkiye'nin mutlaka dışa bağımlılığını kırmak. 2024'te Gabar'da ümitli olduğumuz, Hakkari'de ümitli olduğumuz arama sondajımız olacak. Karadeniz'de çok önemli 3 lokasyonda 2024 içerisinde arama yapacağız. İnşallah bunların hepsinden ama mutlaka inanıyoruz ki bunlardan biz yeni keşif açıklayacağız."

Bayraktar, 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gazı keşfinin yapıldığını anımsatarak, söz konusu sahadan 1,4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacına denk gelen 3,5 milyon metreküp doğal gazın tüketildiğini kaydetti.

Mersin Akkuyu'da nükleer santral inşaatının devam ettiğini aktaran Bayraktar, "4 reaktörle Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu daha çevreci, sıfır emisyonla karşılayacağız. Önümüzdeki 4-5 yılda tamamını devreye alacağımız büyük bir proje Türkiye'yi nükleer lige sokacak bir çalışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler Alparslan Bayraktar keşif enerji yeni enerji keşifleri
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