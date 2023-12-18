Bakanlık aldatıcı reklamlara ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı, aralık ayında mevzuata aykırı reklam ve ticari uygulamalara 21 milyon 591 bin TL ceza kesildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, aralık ayında mevzuata aykırı bulunan reklam ve ticari uygulamalara 21 milyon 591 bin, 2023 yılında ise toplam 114 milyon 139 bin lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.