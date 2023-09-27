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Bank of America, Dolar/TL tahminini açıkladı

Bank of America, Dolar/TL tahminini açıkladı
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Bank of America, Dolar/TL tahminini güncelledi. Banka, Dolar/TL'nin son çeyrekte 30 seviyesini göreceğini öngördü.

Bank of America stratejistlerine göre, petrol fiyatlarındaki artışın potansiyel volatilite yükselişi yaratması, net petrol ithalatçısı Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesindeki ülkelerin para birimlerinin performansını düşürebilir. Banka Türkiye, Polonya ve Macaristan para birimlerinde zayıflık bekliyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, aralarında Mikhail Liluashvili’nin de olduğu analistler yayımladıkları notta lirada forwardlara paralel düzenli bir değer kaybı beklediklerini belirtti. Banka son çeyrekte Dolar/TL ’nin 30’a ulaşmasını bekliyor.

Analistler Polonya’da ekim faiz indirimleri ve güçlü dolarla birlikte zlotide yılın geri kalanında düşüş bekliyor. Analistler bu yıl euro/zlotinin 4,70’e, gelecek yıl ilk çeyrekte ise 4,80’e yükselmesini bekliyor.

Güney Afrika’da randın güçlenmesini bekleyen analistler, ilk Güney Afrika faiz indirimi tahminlerini 2024 yılının ilk çeyreğinden ikinci çeyreğine öteledi.

BofA Stratejistleri dolar/randın 2023 son çeyrekte 18,50’ye gerilemesini bekliyor.

Bloomberg

Etiketler bank of america dolar türk lirası dolar tahmini
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