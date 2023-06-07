Bankacılardan Dolar/TL yorumu: ''TL, yeniden serbest olmaya hazırlanıyor''

Reuters'a konuşan 4 bankacı, Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran döviz kuruyla ilgili olarak "TL, yeniden serbest olmaya hazırlanıyor" yorumunu yaptı.

Döviz piyasasındaki hareketleri yorumlayan işlemciler, kurdaki bu hareketlerin, kamunun yön belirleyici olduğu bir yapıdan daha serbest bir piyasaya geçişin ilk adımlarını oluşturduğunu söyledi.

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu toplam dört işlemci, TL’nin değerinin piyasa koşullarında belirlendiği bir yapıya doğru gidildiğini düşündüğünü ve TCMB’nin rezerv kayıplarının geçen hafta itibarıyla durduğunu belirtti.

Uluslararası yatırımcılardan kabul görmeyen uygulamaların başında döviz politikasının kamu tarafından belirlenmesi geliyordu.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan bir işlemci, “Yapılması gereken çok düzenleme ve değişiklik var ancak gittiğimiz sonuç her geçen gün daha da netleşiyor. TL’nin değerinin piyasa koşullarında belirlenmesine doğru gidiyoruz. Otoriteler döviz piyasasında bence bunun sinyallerini veriyor” dedi.

Bankacılara göre TL’nin yeniden serbest hareket etmeye başlamasıyla rezervler ise toparlanma gösteriyor.

Buna göre, bir başka bankacı konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Dolar/TL’nin seçim öncesi daha düşük seviyelerde tutulmasında TCMB rezervlerin belirgin kullanımı sona ermiş görünüyor” derken, aynı bilgiyi doğrulayan bir başka işlemci ise “Geçen haftayı gösterecek verilerin yarın açıklanmasıyla net ve brüt rezervlerin artmasını bekliyoruz” dedi.

Aynı bankacı, 120 milyar doların üzerindeki KKM’nin rezervler açısından çok büyük bir risk olduğuna dikkat çekerek, “KKM çıkışları olmaz ise rezervler önümüzdeki aylar boyunca artabilir ancak TCMB’nin kendine ait rezervlerinin pozitife geçmesi çok uzun zaman alacak” dedi.

Dolar/TL ise kamu kontrollü bir yapı ile seçim öncesindeki dar bantta işlem gördüğü yatay seyirden tamamen uzaklaşıyor. Bankacılar, kamunun yön belirleyici olduğu ve rezervler ile seçim öncesi olması gerekenden daha değerli tutulan TL’nin normalleşme sinyalleri ile değer kaybettiğine dikkati çekiyor.

Ekonomi kadrosunda geçmişte de görev alan Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması ise uluslararası yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Reuters