Bankalardaki döviz hesaplarında dikkat çeken değişim

Yabancı para mevduat hesaplarında düşüş üst üste yedinci haftada da devam etti. Döviz hesaplarında geçen hafta 5 milyar dolarlık daha düşüş yaşandı. Böylece son 7 haftadaki düşüş 24,6 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat stoku geçen hafta 4,9 milyar dolar azaldı ve 194,4 milyar dolara geriledi.

Parite etkisinden arındırılmış düşüş 5 milyar dolar oldu. Bu düşüşün 2,3 milyar doları gerçek kişilerden, 2,7 milyar doları tüzel kişilerden kaynaklandı. Toplam 5 milyar dolarlık düşüşün 3,5 milyar doları dolar cinsi hesaplarda, 1,3 milyar dolarlık kısmı Euro cinsi hesaplarda, 245 milyon dolarlık kısmı altın cinsi hesaplarda yaşandı.

Böylece son 7 haftada döviz hesaplarındaki toplam düşüş 24,6 milyar dolara ulaştı.

İhracat ve turizm gelirlerinin yüzde 40’ının TCMB’ye satılması zorunluluğunun yanı sıra düşük faizli ticari kredi için şirketlere döviz fazlası bulundurmama şartı getirilmesi, bankaların yüzde 50 TL mevduat şartı nedeniyle mudilere dövizden TL’ye geçiş için yeni tekliflerde bulunması, TL mevduat faizlerindeki artış, döviz mevduat faizlerindeki düşüş, kurlardaki seyrin dövizden borsaya yönelimi hızlandırması gibi nedenler, yabancı para mevduattaki düşüşte etkili oluyor.