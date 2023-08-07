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Bankalardan ''kredi kolaylığı'' istendi

Bankalardan ''kredi kolaylığı'' istendi
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari kredilerin artırılması gerektiğini belirterek, "Bankalar krediye ulaşmada işleri kolaylaştırmalı ki çarklar dönmeye devam etsin." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, bankaların kredi verirken kolaylık sağlaması gerektiğine dikkati çekti.

Üretici ve esnafın finansmana ihtiyacı olduğuna işaret eden Palandöken, bunun için bankaların kredi imkanlarını genişletmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, krediye ulaşamamanın birçok ekonomik problemi beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ticari kredilerin, piyasa koşulları ve döviz kuru göz önüne alınarak miktar olarak artırılması gerekiyor. Piyasada rekabet edilebilirliğin artması için üretici üretebilmeli, esnaf mal alabilmeli, vatandaş bu ürünlere ulaşabilmeli. Dolayısıyla bankalar krediye ulaşmada işleri zorlaştırmak yerine kolaylaştırmalı ki çarklar dönmeye devam etsin. Sanayi bölgelerinde üretim devamlılığının sağlanması, esnafın ürün alması, ticari hayattaki çarkların dönmesi, finansmana ulaşımdan geçiyor."

Etiketler banka kredileri kredi banka banka kredisi kredi kolaylığı
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