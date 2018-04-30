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  3. 30 Nisan 2018 19:14

Başbakan duyurdu... 800 liradan 1500 liraya çıkarıldı

Başbakan Yıldırım, yaşlılara verilen aylığın artırıldığını duyurdu.

Başbakan duyurdu... 800 liradan 1500 liraya çıkarıldı
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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

Bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili. Bu yaşlılar kim? 65 ve üzeri. 65 yaşlılık aylığı diye bir şey var. 2022 sayılı kanuna göre ödenen bir aylık. Bu üç ayda bir ödeniyor ve her ay için şu an 266 lira.

Üç aylığı toptan ödeniyor. Kimler alıyor? Bunu emekliliği olmayan, kimsesi olmayan, hiçbir geliri olmayan kadın erkek fark etmez vatandaşlarımız. Ne kadar var? 600 bin civarında bu haktan bu yaşlılık aylığından yararlanan vatandaşlarımız var. Bunların 266 lira olan aylığını 500 liraya çıkarıyoruz. Üç ayda bir 1500 lira para almış olacaklar.

Başbakan Yıldırım'dan emekliye ikramiye müjdesi Başbakan Yıldırım'dan emekliye ikramiye müjdesi

 

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