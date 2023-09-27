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BBP lideri Destici'den emekliye maaş zammı açıklaması

BBP lideri Destici'den emekliye maaş zammı açıklaması
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli maaşlarıyla ilgili olarak "Bugünkü hayat pahalılığı şartlarında, bu maaş düzeyiyle, insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri mümkün değil." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ı yönetenlerin, Türkiye ve Azerbaycan'ın sağlıklı ve hukuk zemininde dostane ilişkiler kurmasını engellediğini kaydetti.

"Zengezur Koridoru'nun mutlaka açılarak Türk'ün Türk'le bağlantısının ivedilikle kurulması gerektiğini" dile getiren Destici, "Ermenistan, Türkiye ile Orta Asya Türklüğünün bağlantısını kesmek üzere bulunduğu topraklara konumlandırılan kukla bir ülke olarak varlığını devam ettirmektedir." diye konuştu.

Ermeni kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının etnik kökenleri sorgulanmadan, diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip olduklarını ifade eden Destici, "Ermeni kökenli vatandaşların tüm haklarının Türkiye Cumhuriyeti'nin garantisi altında bulunduğunu" belirtti.

"Meclis açıldığında, emekli maaşlarına iyileştirme zaruri"
Destici, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nı anımsatarak, şunları kaydetti:

"Önemli bir bölümü 7 bin 500 lira düzeyinde maaş alan ve haziranda zamların kök ücrete uygulanması dolayısıyla reel olarak zam alamayan emeklilerimizin durumlarıyla ilgili beklentilere rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı. Bugünkü hayat pahalılığı şartlarında, bu maaş düzeyiyle, insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri mümkün değil. Meclis açıldığında, emeklilerimizin maaşlarına, temmuz ayından geçerli olmak üzere bir iyileştirme yapılması zaruretini dile getirmek istiyorum."

Destici, bir gazetecinin, "HDP ile CHP'nin gizli bir protokol yaptığı" yönündeki açıklamasının CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel tarafından reddedildiğini anımsatması üzerine, "Benim söylediğim doğru değilse, Özgür Özel böyle bir şey söylememişse, o zaman çıksın bunu muhataplarına söylesin. HDP'lilere söylesin. Biz bunu HDP'lilerden, Sırrı Süreyya Önder'den duyduk, bazı HDP yöneticilerinden duyduk." dedi.

Etiketler emekli maaş zam destici
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