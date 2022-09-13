Beklenen enflasyon verisi geldi, Dolar 2022 rekorunu kırdı!

Başta dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ederken, piyasaların beklediği ABD enflasyon verisi de açıklandı.İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dün yurtiçinde temmuz ayı ödemeler dengesi verileri takip edilirken, cari açığın aylık 4 milyar 10 milyon dolarla 3.7 milyar dolarlık beklentiyi aşması piyasalarda önemli bir etki yaratmadı. Bugün ise piyasalar ABD enflasyon verilerini bekliyordu. Beklenen açıklama geldi. ABD'de enflasyon (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,1 arttı, yıllık bazda ise yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Piyasa beklentisi temmuz ayında yüzde 8.5 olarak açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 8.1'e gerilemesi yönündeydi. ABD'den gelen bu yüksek enflasyon verisi sonrasında Dolar/TL kuru 18,26 TL'yi görerek 2022'nin rekor seviyesine ulaştı. İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin Güne 18,23 TL'den başlayan Dolar 18,25 TL'den,

18,39 TL'den başlayan Euro 18,26 TL'den,

21,19 TL'den başlayan Sterlin ise 21,05 TL'den işlem görüyor. Dün, doların satış fiyatı 18,23 lira, euronun satış fiyatı ise 18,45 lira olmuştu. Altın, gümüş ve bakır 1.724 dolardan başlayan Ons altın 1.702 dolar'dan,

1.010 TL'den başlayan Gram altın 998 TL'den,

1.625 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.606 TL'den,

6.687 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.606 TL'den,

11,44 TL'den başlayan Gümüş ise 11,44 TL'den fiyatlanıyor. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar Kripto para piyasalarında ise

güne 21.721 dolardan başlayan Bitcoin 20.833 Dolar'dan,

1.726 dolardan başlayan Ethereum ise 1.593 Dolar'dan işlem görüyor. Brent Petrol Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Güne 91,52 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 92,62 dolar'dan işlem görüyor.