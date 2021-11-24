Benzin, motorin ve otogaza dev zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.02, motorine 1.06, oto gaza ise 65 kuruş zam geldi.

Dolar kuru yükseldikçe akaryakıtta fiyat artmaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 1.02 TL, motorine 1.06 TL, oto gaza ise 65 kuruş zam geldi. Fiyat artışının ardından İstanbul'da benzin 9,69'dan, motorin 9,77'den, oto gaz ise 8 liradan satılacak.