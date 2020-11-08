Berat Albayrak'ın istifasının ardından piyasalardan ilk tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımından sonra resmi bir açıklama yapılmadı. Albayrak'ın istifasından sonra piyasada değişiklik söz konusu oldu.

Reuters'a göre, Türk Lirası Asya borsalarında yüzde 1'den fazla değer kazandı.

Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda dolar/TL 8,52 TLden, Euro/TL 10,14 TL'den, Sterlin/TL 11,22 TL'den işlem görürken, Ons'u 1.952 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 530/534 TL'den, çeyrek altın 859/877 TL'den, Cumhuriyet altını 3.536/3.573 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 7,02 TL'den işlem görüyor.

Diğer yandan BITCOIN 15.396 dolar seviyesinde.





