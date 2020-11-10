Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu

Berat Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Cumhurbaşkanı Kararı ile Lütfi Elvan atandı.

Berat Albayrak 8 Kasım Pazar akşamı resmi Instagram hesabında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından tam 27 saat süren sessizlik Pazartesi gece saatlerinde sonuçlanmış ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın istifasının kabul edildiği duyurulmuştu.

Bu açıklamanın ardından gözler yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın kim olacağı sorusuna çevrildi.

Berat Albayrak'ın istifa sürecindeki gibi uzun bir sürecin yaşanıp yaşanmayacağı tartışılırken, gece yarısı yapılan bir açıklamayla yeni Hazine ve Maliye Bakanı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na AK Partili Lütfi Elvan getirildi.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR ?

Lütfi Elvan, 12 Mart 1962'de Karaman Ermenek'te doğdu. Baba adı A. Nuri, anne adı Samiye'dir.

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisanslarını yaptı.

Etibank'ta yüksek mühendis olarak göreve başladı. DPT'de planlama uzman yardımcısı, uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23. dönemde Karaman milletvekili seçildi. 23. dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu.

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde, Antalya milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, Mersin milletvekili seçildi.

64. hükümette Reformlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak kabinede yer aldı.

65. hükümette Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etmektedir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ak Parti 27. dönem Mersin 1. sıra milletvekili adayıdır.