BİM'den yeni uygulama: BİMPARA

BİM’in yeni uygulaması BİMPARA ile cep telefonundan ödeme yapmak, BİM alışverişinde kullanmak üzere para veya hediye kodu göndermek artık çok kolay.

Perakende sektörünün lideri BİM yepyeni bir uygulamayı tüketicilerin hizmetine sundu. Temassız ödeme ve transfer uygulaması BİMPARA ile kredi kartı veya nakit paraya ihtiyaç duymadan cep telefonundan tamamen temassız ödeme yapılıyor. Ayrıca istendiği takdirde aile fertlerinin veya ihtiyaç sahiplerinin telefon numaralarına istenildiği kadar BİMPARA gönderilebiliyor.

BİMPARA bu yıl toplumun önemli bir kesimini sadece sağlık açısından değil maddi olarak da olumsuz etkileyen COVID-19 pandemisinin gölgesi altında yaşanacak olan Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenlere büyük kolaylık sağlıyor.

UYGULAMAYI İNDİRMEK VE KULLANMAK ÇOK KOLAY!

Uygulamayı indirmek için önce Android (Play Store) ve IOS (App Store) mağazalarından BİMPARA adıyla arama yapılıyor. Kurulum tamamlandıktan sonra uygulama açılıyor ve telefon numarası yazılarak giriş yapılıyor. SMS ile gelen doğrulama kodu girilince, KVKK metni onaylandıktan ve bildirimlere izin verildikten sonra hesap kullanıma açılıyor.

Mobil uygulamadan, uygulama sahibi başka birine alışverişte kullanılmak üzere gönderilen para, birden fazla seferde harcanabilirken uygulama yüklü olmayan telefonlara SMS ile ulaştırılan tek kullanımlık ödeme koduyla alışveriş tek seferde yapılabiliyor. Bakiye kalması halinde bu miktar uygulama yüklendiği zaman kullanılabiliyor.