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  3. Kripto piyasasında büyük deprem! Binance, Bitcoin çekme işlemlerini durdurdu

Binance, Bitcoin çekme işlemlerini durdurdu

Binance, Bitcoin çekme işlemlerini durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Bitcoin çekme işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Lider Kripto Para birimi Bitcoin, dünyanın en büyük kripto para borsası tarafından tedbire uğradı. Binance, Bitcoin çekim işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Binance CEO'su Changpeng Zhao, aşırı volatil seyreden piyasa nedeniyle Bitcoin çekim işlemlerinin askıya alınmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Sebep olarak ise askıya alınmanın zincirleme bir işlem olduğunu ve birikimden kaynaklandığını belirten Zhao, kullanıcıların paralarının güvende olduğunu da söyledi.

Binance'taki sorunun çözülmesi için uğraşılsa da Piyasalar düşerken böyle bir duraksamanın olması kripto para piyasaları tarafından farklı yorumlanmaya başladı. Binance'ta uzun süredir bir sorun oluşmamış, kesinti gerçekleşmemişti. Piyasadaki sert satışların önlenmesi için bilinçli olarak Bitcoin çekimleri durdurulmuş olabilir.

FONLAMA ŞİRKETİ TRANSFER VE PARA ÇEKİŞLERİNİ DURDURDU

Kripto para fonlama şirketi Celcius Network, sert düşüş hareketleri nedeniyle ortaya çıkan olağanüstü Piyasa şartlarından dolayı hesaplar arası transferler ve para çekimlerini durdurma kararı aldı. Bitcoin'de Aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeyle bu karar alındı.

Şirketten yapılan açıklamada "Varlıkları korumak için adım atarken, likiditede ve operasyonlarımızda istikrarı sağlamak için gerekli eylemleri gerçekleştiriyoruz. Transferlere ve para çekişlere ara verilen bu dönemde müşterilerimiz taahhütlerimiz doğrultusunda ödüllerini, getirilerini çoğaltmaya devam edecekler" denildi.

BITCOIN ÇOK SERT DÜŞTÜ

Bitcoin hafta sonundan bu yana süren düşüş dalgasını sürdürüyor ve yüzde 14 oranında kayıpla 23 bin 623 Dolar seviyesinde işlem görüyor.

Etiketler kripto para binance çekme bitcoin
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