Binance CEO’su'ndan kritik adım

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance için ABD'de açılan dava için Binance CEO’su Changpeng Zhao harekete geçti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından haziran ayında açtığı dava, Binance ve ilişkili tarafların çeşitli kripto para birimleri şeklinde kayıtsız menkul kıymetleri yasadışı bir şekilde listelediğini ve ABD vatandaşları tarafından ticaret ve yatırım yapılmasına izin verildiğini içeriyordu.

Bu durum ise Binance.US tarafından tutulan müşteri fonlarına erişim konusunda yasal bir mücadeleye yol açmıştı.

Binance ve Binance.US temsilcileri ise davanın reddine ilişkin başvurularında SEC’nin menkul kıymetler yasalarına ilişkin iddialarının temelsiz olduğunu ve düzenleyici aşırılık teşkil ettiğini savundu.

Öte yandan yetkililer, SEC’nin Kongre’den açık bir mevzuat olmaksızın tüm kripto endüstrisi üzerindeki yargı yetkisini genişletmeye çalıştığını iddia ettiler.

Dosyalardan biri de SEC’nin yatırım sözleşmesi terimini geniş yorumlamasını kilit bir tartışma noktası olarak vurguladı.

Ayrıca, her iki dosyada da federal kurumlara önemli ekonomik veya siyasi konularda Kongre’nin rehberliğini beklemelerini tavsiye eden ve Yüksek Mahkeme tarafından belirlenen bir emsal olan büyük sorunlara atıfta bulunuldu.