Binlerce sürücüye şok ! Testi geçemeyen ehliyeti kaybedecek

Trafik sigortasında tavan fiyat getirilmesinin ardından serbest piyasaya geçilmesi için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Serbest piyasaya geçildiğinde fiyatların artmaması için kazaların azaltılması ilk hedef olarak belirlendi. Sigortacılar bu doğrultuda Hazine Müsteşarlığı ile birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden sürücülerin ceza puanını istedi. Ancak edinilen bilgilere göre emniyet farklı bir yol önerdi. Buna göre yılda 3 kez ve daha fazla kaza yapan 10 bin 600 bin kişi belirlendi. Bu 10 bin 600 kişi psikoteknik teste tabi tutulacak. Psikoteknik testte araç sürücülerinin güvenli bir biçimde araç kullanmalarını sağlayan algı, hafıza, muhakeme ve dikkat gibi zihinsel becerileri ölçülüyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre araç sürücülerinin psikomotor yetenek ve becerileri yani tepki süreleri, el, ayak hareketleri anlık tepki verme süreleri gibi durum ve davranışları değerlendiriliyor.

BAŞARANA KADAR TESTE DEVAM

Psikoteknik testi geçemeyen vatandaşın ehliyetlerine el konulacak. Bir daha ehliyet sahibi olup araç kullanmaları için yeniden teste girmeleri gerekecek. Taa ki başarılı olana kadar. Böylece kazaların önemli oranda azalmasının sağlanması ve sigortacıların da maliyetlerinin düşmesi bekleniyor. Sigorta maliyetlerinin düşmesi ise şu anda prim tavanı konulan trafik sigortasında yeniden serbest piyasaya geçiş için bir fırsat oluşturacak. Serbest piyasaya geçişte primler artmayacak.