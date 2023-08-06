  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Bir ilde daha dolmuş fiyatlarına zam

Bir ilde daha dolmuş fiyatlarına zam

Bir ilde daha dolmuş fiyatlarına zam
Güncelleme:

Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam yapıldı. Vatandaşlar, dolmuşa bundan sonra 14 liraya binebilecek.

Kars'ta şehir içi dolmuş fiyatlarına zam yapıldı. Daha önce 8 lira olan sivil, 5,5 lira artırılarak 14 lira olurken, 7 lira olan öğrenci ise 9 lira oldu.

Dolmuş fiyatlarına yapılan zam, vatandaşları kara kara düşündürürken, yetkililerin alınan kararı bir kez daha gözden geçirmesi bekleniyor.

Kars’ın en uzak noktasının 8 kilometre olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, dolmuş fiyatlarına yapılan zamın kendilerini mağdur ettiğini belirterek, belediyenin mahallelere dolmuş seferleri başlatmasını istedi.

Öte yandan Kars’ta 8 lira olan dolmuş fiyatları 14 lira, 7 lira olan öğrenci ise 9 lira olarak belirlendi.

Etiketler dolmuş fiyat zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat: Hakkınız yanabilir
Karadeniz'de tansiyon yükseldi: Rusya'dan saldırı duyurusu
AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması: Tarih verildi
Pandemi cezaları iade ediliyor: Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır?
UEFA organizasyonlarında temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor
İYİ Parti'den ''yerel seçim'' mesajı: CHP ile iş biriği yapılacak mı?
Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın
Maaş bağlanmayan EYT'lilere kritik uyarı: 1 lira bile borcunuz varsa...
''34 gündür suyum akmıyor'' diyerek şubeyi basmıştı: Bakın gerçek ne çıktı!