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Bir ilde daha ulaşıma zam yapıldı

Bir ilde daha ulaşıma zam yapıldı
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bir toplantı yaparak ulaşıma zam yaptı.

Vergi oranlarının arttırılmasının ardından bir çok kentte ulaşıma gelen zamlara bir yenisi eklendi. 

SAMSUN'DA ZAM
Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), bugün toplandı.

Toplantıda şehir içi ulaşım yapan hat ve dolmuşların tam kişi ücreti 9,5 TL’den 13 TL’ye, öğrenci ücreti ise 7,5 TL’den 10 TL’ye yükseltildi.

8,4 TL olan tam kişi otobüs tarifesi zammın ardından 11 TL’ye, 4,20 TL olan öğrenci tarifesi 7 TL’ye çıkartıldı. Hafif raylı sistem (tramvay) taşıma ücretleri 9 TL’den 12,11 TL’ye yükseltilirken, 1-12 durak arası ulaşım bedeli ise 8,39 TL olarak belirlendi.

Zamlı tarifenin hafta başından itibaren uygulanması beklenirken, ayrıca ticari taksi tarifelerine yüzde 40 oranında zam yapıldığı öğrenildi.

Etiketler samsun zam ulaşım
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