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Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımcı sayısı belli oldu

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılımcı sayısı belli oldu
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Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sisteminde toplam fon tutarı 1 trilyon liraya yaklaştı. BES'teki katılımcı sayısı ise 8.5 milyonu aştı.

Bireysel  Emeklilik Sistemi (BES) 20 yılı geride bıraktı.

2024 Mart sonu itibarıyla BES'te katılımcıların fon tutarı 746 milyar lirayı buldu.

Devlet katkısı fon tutarı 96,5 milyar lira olurken; otomatik katılım sisteminde katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı ile birlikte 61,5 milyar liraya yükseldi.

Böylece fonların toplam tutarı ilk çeyrekte 904 milyar liraya yaklaştı.

2023 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 8 milyon 676 bin kişiye ulaştı. 18 yaş altı BES katılımı ise 1,1 milyonu geçti.

BES'teki tutarın 564 milyar lirası faizli fonlarda, 181 milyar lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 87 milyar lirası faizli, 9 milyar lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

KISMİ ÖDEME TEMMUZDA BAŞLIYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde bu yıl yeni uygulamaların hayata geçmesi planlanıyor.

Katılımcılara sistemden çıkmadan ve haklarını kaybetmeden nakit ihtiyacına çözüm sunan kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'da hayata geçirilecek.

Türkiye Sigorta Birliği, bu yıl için BES ve OKS'de toplam büyüklüğün 1,2 trilyon lirayı aşmasını bekliyor.

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Etiketler Bireysel Emeklilik Sistemi bes sistemi bes katılımcı sayısı
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