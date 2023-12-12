Bireysel kredi kartı borcu patladı: Yüzde 168 artış var!

2023 yılına, asgari ücret ne olacak, emekli maaşları ne kadar zamlanacak, yeni yılda enflasyon nasıl olacak sorularına yanıt arayarak veda etmeye hazırlanırken, BDDK verileri 2023 yılında bireysel kredi kartı borçlarının bir önceki yıla göre yüzde 168 oranında arttığını ortaya koydu.

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Önümüzdeki birkaç gün sonra 2023’e veda ederken, 2024’e borçlu giriyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı borçlanmaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) yer alan bilgilere göre, 2023 yılının ilk altı ayı kredi kartı faiz oranları sabit kalmış, temmuz ayından kasım ayına kadar ise her ay arttırılmıştı.

Yapılan düzenlemeye göre, 1 Kasım’da itibaren TL cinsinde kredi kartında azami akdi faiz oranı 3,66, nakit avansta azami akdi faiz oranı 4,42 olurken azami gecikme faiz oranı ise kredi kartında 3,96’ya, nakit avansta 4,72’ye yükseldi. Aralık ayında faizler yükseltilmedi, bu oranlar aralık ayı için de aynı kaldı.

Bireysel kredi kartı borçlanmaları artıyor

BDDK’nin 1 Aralık’ta yayınladığı bilgilere göre, toplam kredi borçlanmaları 11 trilyon 314 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 7 trilyon 281 milyar TL idi. Yani geçen yıla göre toplam kredi borçlanmalarında yüzde 55’lik bir artış görüldü. Yine BDDK’nin 1 Aralık verilerine göre, TL ve yapancı para cinsinden bireysel kredi kartları borçlanmaları 1 trilyon 79 milyar TL oldu. Bunların 467 milyar TL’sini taksitli, 611 milyar TL’sini taksitsiz borçlar oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde TL ve yapancı para cinsinden bireysel kredi kartları borçlanmaları 403 milyar TL idi. Bireysel kredi kartı borçlanmaları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artış gösterdi.

En çok artış taksitsiz kredi kartı borçlanmalarında

Bireysel kredi kartı borçlanmalarına bakıldığında en çok artış taksitsiz kredi kartı borçlanmalarında yaşandı. Geçen yılın aynı döneminde 211 milyar TL olan taksitsiz kredi kartı borçlanması 2023 Aralık verilerine göre 611 milyar TL’ye yükseldi. Taksitli kredi kartı borçlanmalarında da artış görüldü. 2022’nin Aralık verilerinde 192 milyar TL olan borçlanma 2023’ün aynı döneminde 467 milyar TL oldu.

Faiz artışlarının borçlanmaya etkisi ne oldu ?

Karşılaştırma sitesi encazip.com, 2023 yılı içerisinde yapılan bu faiz artışındaki oranların borçlanmaya nasıl yansıdığını araştırdı. encazip.com’un araştırması faiz oranlarının artmasına rağmen vatandaşların bireysel kredi kartı borçlanmalarına talebinin artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

“Tüketiciler onaya takılmadan krediye ulaşmak istiyor”

Yüzde 60’lık bir enflasyon ile yüzde 168’lik kredi artışının oldukça yüksek olduğunun altını çizen Encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, bu artışlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizdeki veriler de ihtiyaç kredilerinde red oranlarının önemli ölçüde yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durumda tüketiciler alternatif olarak kredi kartlarından harcamaya ve nakit avans çekmeye yöneliyor. Bu da kredi kartı borçlarının diğer borçlara göre daha çok artmasına neden oluyor. Artan faiz oranlarına rağmen tüketiciler borçlanmaya devam ediyor.”