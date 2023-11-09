Bitcoin 18 ayın zirvesinde

Bitcoin, ETF'lere resmi onay geleceğine dair beklentilerinin yoğunlaşmasıyla 36 bin doların üzerini görerek Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kripto varlıklar Terra ve Luna, geçen yıl kripto piyasasının 1,5 trilyon dolarını silen derin bir düşüşse yol açmıştı.

Bloomberg Intelligence analistleri James Seyffart ve Eric Balchunas tarafından hazırlanan bir nota göre, Perşembe günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) "teorik olarak onay emri vermesi" için en az sekiz günlük bir pencere açıldı.

Rapora göre, onaylar bu ay gelmese bile, 10 Ocak’a kadar onaylanma olasılığı hâlâ yüzde 90 oranında.

10 yılı aşkın bir süredir devam eden müzakerelerin ardından düzenleyici kurumun potansiyel olarak onay vereceğine dair olan iyimserlik, kripto varlığın bu yıl yüzde 120 prim yapmasını sağladı.

Kripto varlık türevleri likidite sağlayıcısı Orbit Markets'in kurucu ortağı Caroline Mauron, Bitcoin rallisinin devam edeceğine yönelik beklentilerin sürdüğünü söyledi. Mauron “Aynı dönemde küresel hisse senetleri yüzde 10 gibi mütevazı bir artış gösterdi” dedi.

eToro Piyasa Analisti Josh Gilbert, “Rallinin bir sonraki ayağında ETF beklentisi katalizörlerin başında geliyor" dedi.

Gilbert ETF’nin yanı sıra, Fed'in faiz artırımlarını şimdilik bitirdiğine dair beklentilerin ve gelecek yıl yapılacak bir Bitcoin-halving'in de ralliyi körüklediğini söyledi.