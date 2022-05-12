Bitcoin dibi gördü! Kripto para piyasası resmen çöktü

ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kripto para piyasası adeta çöktü. Bitcoin 27 bin doların altına geriledi.

Kripto varlık piyasalarında birkaç gündür etkili olan sabitkoin TerraUSD'ye ilişkin endişelerin yanında, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonunun risk iştahını da kaçırmasıyla birlikte başlayan kan kaybı sürüyor.



BloombergHT'nin haberine göre, verilerin açıklanmasının ardından hızlı bir şekilde 30 bin doların altına inen Bitcoin, tekrar bu seviyenin üzerine çıkmayı denediyse de tutunamadı ve 27 bin doların altına geriledi. Böylelikle Bitcoin'de Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.

Bloomberg Opinion yazarı kripto yatırımcısı Aaron Brown, TerraUSD'nin (UST) çöküşünün tüm likidite protokollerindeki güveni olumsuz etkilediğini belirtti. Bu durum kripto varlık piyasasında güvenin kırılgan olmasına yol açan unsurların başında geliyor.

Brown, "Eğer UST toparlanamazsa, belki Aave de toparlanamaz. Bu durum Bear Stern çöktüğünde, insanların dikkatini Lehman'ın çöküp çökmeyeceğine çevirmesine benziyor" yorumunu yaptı.

UST'nin arkasındaki vakıf 1,5 milyar dolarlık fonlama ararken, UST 20 sent ile 90 sent arasında işlem gördü. Fakat dolar ile pariteye henüz ulaşamadı.

UBS Kur ve Kripto Araştırma Müdürü James Malcolm, Bitcoin için 30 bin dolar bölgesinin özellikle hassas bir bölge olduğunu, bu seviyenin madencilik ekonomisinin negatife döndüğü bir seviye olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda piyasaya daha az kripto satışı olacağını söyledi.