Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Elon Musk’ın CEO’su olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD sermaye piyasaları regülatörüne açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Tesla'nın ABD borsalarında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığı açıklandı.

TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Açıklamanın ardından Bitcoin yüzde 14 artarak tarihi zirvesini gördü ve 44 bin 300 dolara ulaştı. Daha sonra da uzun süre 43 ila 44 bin seviyelerinde işlem görmeye devam etti.

Yapılan açıklamada ayrıca, “Dahası, yakın gelecekte ürünlerimiz için geçerli yasalara tabi olarak Bitcoin'i bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başlamayı umuyoruz” ifadeleri kullanıldı.



ELON MUSK ETKİSİ

Twitter'da 45,2 milyon takipçisi olan Musk, son dönemde kripto paralar ve hisse senetleriyle ilgili twitler atarken, attığı twitler şirket hisselerini ve kripto paraları arttırıyor.

Geçtiğimiz günlerde "Dogecoin insanların kripto parasıdır" şeklinde twit atan Musk’ın twitinden sonra kripto para birimi Dogecoin fiyatları birkaç saat içerisinde yüzde 68 arttı.

Daha önce GameStop, Etsy ve CD Projekt hisseleri, Elon Musk’ın attığı twitler sonrası büyük ölçüde artmıştı.

GEÇEN HAFTA DA BİTCOİN YÜZDE 15 ARTMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp'ın getirdiği gizlilik politikası güncellemesi kararı sonrası rakip uygulama Signal'i öneren ve bu önerisi sonrası yanlış Signal hissesinin yükselmesinde rol oynayan Musk bu sefer Bitcoin'i işaret etmişti.

Musk, Twitter hesabında profiline 'Bitcoin'i eklemiş, paylaşım sonrası Bitcoin'in değeri yaklaşık yüzde 15 oranında artmıştı.