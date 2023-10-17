Bitcoin'de yalan haber rallisi! Yükselişin nedeni belli oldu

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin'de birkaç gündür süren yükselişin altından "yanlış haber" çıktı... İşte Bitcoin'deki yükselişin nednei...

“Dün kripto para piyasaları Cointelegraph’ın haberiyle heyecanlı dakikalar yaşadı. Kripto haber sitesinin SEC’in dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladığı haberini paylaşmasıyla Bitcoin’in fiyatı dakikalar içerisinde 30.000$’a yükseldi. Ancak hemen akabinde gönderiyi silen Cointelegraph, "yanlış bilgilerin yayılmasına yol açan tweet" için de özür diledi. Hızlı yükselişin ardından düşüş de beraberinde geldi ve Bitcoin’deki yükseliş %5 ile sınırlı kaldı. Yeni günde ise Bitcoin 28.300$ seviyelerinde hareketlilik gösterirken, lider altcoin Ethereum 1.585$ seviyelerinden alıcı buluyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz, gündem gelişmelerini değerlendirdi.

Haber sitesi üzerinden yapılan bu manipülatif haberin arkasında henüz net olmasa da Cointelegraph’a ait bir hesabın haber öncesinde Bitcoin’e long işlem açtığı ve yüklü miktarda kazanç elde ettiği haberi konuşuluyor. Birçok yatırımcı bu haber akışıyla zara görürken 24 saatte 200 milyon dolara yakın işlem likidite oldu. BlackRock ise spot Bitcoin ETF başvurusunun hala SEC tarafından incelenmekte olduğunu açıkladı. Böylece haberlerin etkisiyle spot Bitcoin ETF kararlarının onaylanması halinde Bitcoin’deki yükseliş potansiyeli de gözler önüne serildi.

Birçok yatırımcı ETF kararlarını beklerken, Coinshares verileri incelendiğinde geçtiğimiz hafta dijital varlık yatırım ürünlerine, işlem hacimleri 2023 ortalamasının %27 altında kalmasına rağmen, üst üste 3. haftada toplam 15 milyon dolar giriş görüldü. Bitcoin’de geçen hafta 16 milyon dolar giriş görüldü ve yılbaşından bugüne kadar olan girişi toplam 260 milyon dolara çıktı, kısa-bitcoin’de ise geçen hafta 1,7 milyon ABD doları giriş gördü.

Lider altcoin Ethereum, yakın zamanda vadeli işlemlere dayalı bir ETF'nin piyasaya sürülmesine rağmen, yatırımcılardan beklenenden az iştah gördü ve geçen hafta 7,5 milyon ABD doları çıkışla bir önceki hafta görülen girişlerin çoğunu düzeltti. Geçen hafta genel olarak altcoinler için olumlu geçmedi; Tezos, Litecoin ve Chainlink sırasıyla 0,25 milyon dolar, 0,28 milyon dolar ve 0,31 milyon dolar çıkış gördü.

Bitcoin’de pozitif seyrin devam etmesi için 28300$ seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Ardından 29080$ ve 29500$ direnç konumlarını korurken, olası aşağı yönlü bir harekette 28000$ ve 27470$ seviyeleri destek konumunda olmaya devam ediyor.

Dün yaşanan yükseliş ardından piyasanın toplam değeri 1,07 trilyon dolar üzerinde hareketlilik gösteriyor. Yeni günde piyasa genelinde karışık bir seyir hakimken, son 24 saatte altcoinler arasında ayrışan DOCK %30’luk yükselişle liderliği alırken, %14 artışla CVC ikinci ve %13’lük hareketiyle onu takip eden UMA ise üçüncü sırada en çok kazandıran kripto varlıklar olarak yerlerini aldılar.