Boğazlarda tarihi adım: Döviz girişi artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından herhangi bir limana uğramaksızın geçen gemilerden alınan ücretlerin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Türk Boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen uluslararası gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibariyle yeni bir güncelleme yapıldı. Boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı birim, 4,42 dolara yükseltildi.

'TARİHİ BİR ADIM'

Bakan Uraloğlu, "Boğazlarımızda ülkeye döviz girişini artıracak tarihi bir adım atıyoruz. Gemilerden daha önce net ton başına 0,80 dolar alınırken, şimdi 4,42 dolar alınacak" diyerek yeni düzenlemeyi duyurdu.

39 YIL SONRA BİR İLK

Bakan Uraloğlu “Geçtiğimiz yıl, 39 yıl sonra ilk kez yaptığımız Boğazlardan ülkeye döviz girişini artıracak ücret artışına 1 Temmuz itibariyle yeni bir artış daha getiriyoruz. Yeni fiyat güncellemesiyle birlikte uluslararası gemiler Türk Boğazlarını geçerken yeni belirlenen rakamlar üzerinden artırılmış fiyatlardan geçecek.” dedi.