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  3. 14 Şubat 2018 13:43

Bomba iddia: Türkiye ile Rusya 2020'de....

Rusya ile Türkiye'nin 2020'de ikinci bir S-400 füzesi anlaşması imzalayacağı iddia edildi.

Bomba iddia: Türkiye ile Rusya 2020'de....
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İsmi belirtilmeyen fakat Rusya'nın savunma ve diplomasi çevrelerinden olduğu belirtilen bir kaynak, Rus ajanslarından birine demecinde, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları teslimatını 2020 ortasında tamamlamasının ardından, tarafların aynı savunma sistemi için 2. bir anlaşma imzalamayı planladığını söyledi.

'İKİNCİ S-400 FÜZESİ BATARYALARININ TESLİMATININ 2021'DE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR'

Kaynağın verdiği bilgiye göre, 2020'de imzalanması planlanan bu yeni anlaşma için ikinci S-400 füzesi bataryalarının teslimatının da 2021'de tamamlanması tasarlanıyor.

S-400 füzelerinin ikinci partisinin teslimatına ilişkin yeni anlaşmanın içeriğinin birincisine benzeyeceğini söyleyen kaynak, yeni anlaşma doğrultusunda S-400 sisteminin üretiminin kısmen yerelleştirilmesinin de söz konusu olacağını belirtti.

Kaynağa göre, bu, Türk şirketlerinin Rusya'nın vereceği lisans ile S-400 sisteminin bazı parçalarını üretebileceği anlamına geliyor.

Fakat kaynak, Türk şirketlerine üretme izni verilecek parçaların 'kritik önemde olmayacağını' da ekledi.

Sputnik Türkiye

rusya , türkiye , s-400
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