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Borsa İstanbul'da çifte rekor

Borsa İstanbul'da çifte rekor
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 değer kazancıyla günü 9.242,15 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.282,89 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü (15 Şubat Perşembe) rekorlarla kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 170,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 152,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,31 ile kimya petrol plastik oldu.

Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 297 baz puana geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar, ocakta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkmasına karşın açıklanan perakende satışlar verisinin ardından bankanın faiz indirimlerine yılın ikinci çeyreğinde başlayabileceğine yönelik öngörülerin de güç kazanmaya başladığını söyledi.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, konut satışları ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 seviyesinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler borsa borsa istanbul
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