Borsa İstanbul'da yeni rekor geliyor !

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı payı yüzde 64,96 ile son 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler bu yükselişin borsada yeni rekorların habercisi olabileceğini ifade etti

Yabancı payı geçen hafta yüzde 64,35 seviyesinde iken bugün itibarıyle yüzde 64,96 ile Kasım 2015'den beri en yüksek seviyesine yükseldi.

TARİHİ ZİRVE YOLDA

Business HT'nin haberine göre analistler, "Yabancı payının yüzde 65,30 seviyesi üzerine çıkması BIST-100'de yeni tarihi zirve seviyelerin test edilebileceğine işaret ediyor" yorumunda bulundu.

1 HAFTADA 116 MİLYON DOLARLIK ALIM

Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, 31 Mart-07 Nisan haftasında yabancılar fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak hisse senedinde net 116 milyon dolarlık alım yaptı.

Endeks Ocak 2015'den beri en yüksek seviyeyi test ederken, yabancı payının da aynı oranda yükselerek bu yükselişi teyit ettiği görülüyor.

NEGATİF UYUMSUZLUK KAPANDI

Yabancı payıyla ilgili yayınladıkları notta değerlendirmelerde bulunan analistler, endeks ile yabancı payı arasında son dönemde oluşan negatif uyumsuzluğun büyük oranda kapandığını söyledi.

GEÇEN SENE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Yabancı payı 2016 yılında en düşük yüzde 61,46 seviyesini, en yüksek yüzde 64,62 seviyesini görmüştü. BIST yabancı payı 2017'de en düşük yüzde 63,03 seviyesine gördü.