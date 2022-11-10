Brent petrolde rüzgar tersine döndü! Benzin ve motorine indirim beklentisi

Brent petrol fiyatı 93 doların altına geriledi. Peki akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi? İşte 10 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları...

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Hafta başında 99 doları gören brent petrol yeniden yönünü aşağı çevirdi. Güne düşüşle başlayan brent petrolün fiyatı 92.62 dolardan işlem görüyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ



Petroldeki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör yetkilileri benzin ve motorin fiyatlarında indirim için henüz açıklama yapmadı.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan, benzinin litre fiyatı ise ortalama 22.68 liradan satılıyor.