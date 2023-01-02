Bu zam haberini gazeteler yazamayacak!

Zamla yatıp zamla kalktığımız 2022 yılı geride kaldı ama ekonomideki olumsuz tablo devam ediyor. Mutfak tüplerine de 1 yılda gelen zamlar vatandaşı isyan ettirdi.

Vatandaşların temel ihtiyaçları arasında yer alan mutfak tüpleri geçen yıldan bu yıla kadar yüzde 116 oranında zam aldı. Fiyatlar 100 - 150 liradan başlarken şimdilerde ise güncel rakamlar 350 liraya kadar ulaştı. 2023'te 12 kilogramlık yeni tüp fiyatları şöyle: Aygaz tüp fiyatları Aygaz maksi tombul 345 TL Aygaz maksi uzun 345 TL Aygaz mini ocak 120 TL Maksi 12 kg karavan tüpü 320 TL Mini tekne tüpü 50 TL Gri ev tüpü 12 kg 340 TL Gri küçük tüp 2 kg 98 TL Ticari tüp 24 kg 690 TL Sanayi tüpü 45 kg bin 540 TL Forklift tüpü 16 kg 460 TL Forklift tüpü 24 kg 750 TL İpragaz tüp fiyatları 2 kg piknik tüpü 65 TL 12 kg ev tüpü 320 TL 24 kg ticari tüp 612 TL 45 kg sanayi tüpü bin 235 TL 45 kg propan tüpü bin 300 TL Milangaz tüp fiyatları 2 kg piknik tüpü 85,50 TL 12 kg ev tüpü 330 TL 24 kg ticari tüp 620 TL 45 kg sanayi tüpü 920 TL