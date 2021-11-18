Bulgar Levası da TL'yi 6,28'e katlayınca böyle oldu: ''Sizin paranın değeri yok!''

Dolar ve euro gibi Bulgar Levası'nın da Türk Lirası karşısında aşırı değerlenmesi sonrasında alışveriş için Türkiye'ye koşan Bulgaristan vatandaşı mikrofonlara "Vaktim olsa her hafta geleceğim, sizin paranızın değeri yok" dedi.

Türk lirasının çok değersiz olduğunu söyleyen bir Bulgar turist, "Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü. Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda" dedi.

Türk lirasının değer kaybetmesiyle Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turist sayısı da arttı. 1 Bulgar Levası'nın 6 lirayı aşmasıyla sınıra yakın Bulgaristan şehirlerinden akın başladı.

Anka'nın haberine göre; Bulgaristan'ın Filibe şehrinde hemşirelik yapan ve aylık 700 euro maaşla çalışan Rafiye Muhtarovaise, "Biz hep geliyoruz buraya, çok memnunuz. Levanın çıkması da iyi oldu. Vaktim olsa her hafta geleceğim alışveriş yapmaya. Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü." şeklinde konuştu.

Türk lirasının değerinin çok düştüğünü söyleyen kadın, "Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda. Buradan aldığımız zeytinin, peynirin bile tadı başka. Biz çok ucuza alıyoruz her şeyi buradan, çünkü bizim paramız çok değerli" ifadelerini kullandı.

ANKA