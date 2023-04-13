Çakma Et ve Süt Kurumlarına ceza yağdı

Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu'nun unvan ve logosunu taklit ederek faaliyet gösteren işletmelere toplam 1 milyon 110 bin 432 TL idari para ve taklit tanıtımların durdurulması cezası verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu tarafından 11 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 332 sayılı toplantıda gündeme alınan 206 adet dosyanın karara bağlandığı belirtilerek, "Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde 190 adet dosyanın mevzuata aykırı olduğuna ve toplamda 7 milyon 140 bin 604 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan, Kurul'un bu ayki toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de Bakanlığımıza ulaşan başvurularda dikkat çeken, ülkemizde faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin 'Et Balık Kasabı', 'Et Balık K.', 'Et Balık İl/İlçe Adı', 'Et Balık Tanzim' gibi isimlerle iktisadi devlet teşekkülü olan Et ve Süt Kurumu; toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumu'nun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren işletmelerin tanıtımları olmuştur" denildi.

'ET VE SÜT KURUMU TAKLİTLERİNE 1 MİLYON TL CEZA'

Konuya ilişkin ön inceleme ve değerlendirmelere işaret edilerek, "Ülke genelinde muhtelif illerde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmelerin bulunduğunun görülmesi üzerine 81 ilimizdeki Ticaret İl Müdürlükleri tarafından bulundukları il mülki idare sınırları içerisinde mezkur duruma ilişkin inceleme ve denetimler gerçekleştirilmiştir. Bahse konu hususa benzer mahiyette satış ve tanıtım faaliyeti yürüten işletmelere yönelik tespit tutanakları düzenlenerek bilgi, belge ve savunmaları alınmış; incelemeleri tamamlanan dosyalar hakkında Kurul tarafından idari yaptırımlar tesis edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, Reklam Kurulu'nca yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumu'nun itibarından haksız yararlanılmak suretiyle tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle; Kurul gündeminde görüşülen söz konusu işletmelere toplam 1 milyon 110 bin 432 TL idari para ve anılan tanıtımların durdurulması cezaları tesis edilmesine karar verilmiştir. Öte yandan, tüketicilerimizi aldatıcı ve yanıltıcı olan tanıtımlar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmekte; gerek illerden gelen şikayet başvuruları ve denetim tutanakları, gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle takip edilmektedir. Reklam Kurulu'nun mayıs ayı toplantısında Bakanlığımıza ulaşan dosyalar hakkında inceleme ve değerlendirmeler devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

DHA