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Çalışanlar emekliler zam beklerken, milletin vekillerinin zamları belli oldu

Çalışanlar emekliler zam beklerken, milletin vekillerinin zamları belli oldu
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Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin ara zam hayali suya düşerken, memurlarla birlikte Temmuz ayında zam alacak olan milletvekillerinin zam oranı belli oldu.

Milyonlarca çalışan, memur ve emeklinin gözü temmuzda yapılacak zamda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapmayacaklarını açıkladı.

Gözler emekli ve memurlara yapılacak temmuz zammına çevrildi. 141 bin TL tutarında maaş alan milletvekilleri ise 43 bin TL zam alacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, Merkez Bankası enflasyon beklentisinin tutması halinde ilk 6 ayda tüketici enflasyonu yüzde 23.5 civarında gerçekleşecek. Emeklilerin aylıklarına enflasyon farkı oranında yüzde 23.5 ila yüzde 25 arasında zam yapılması bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile yüzde 7.39 oranında enflasyon farkı verilecek, toplam zam yüzde 18.13 olarak hesaplandı.

Milletvekilleri ile milletvekilli emeklileri de memurun zammından yararlanacak. Mevcut durumda milletvekilleri 141 bin 883 lira, milletvekili emeklileri de 96 bin 958 lira maaş alıyor.

Emekli olup aynı zamanda milletvekilliği yapanların ise aylık geliri ise 238 bin 841 lira. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla temmuz zammı döneminde milletvekillerine yapılacak zammın da 43 bin 302 lira olması bekleniyor.

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