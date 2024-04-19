Ah vekilim, vah vekilim... TBMM lokantasına zam''cık'' geldi

Sudan ucuz fiyatlarıyla milletin vekillerine yemek hizmeti veren TBMM lokantasının yemek fiyatlarına da zam geldi. Son yapılan zamla birlikte 1 tabak kuru fasulyenin Meclis lokantasındaki fiyatı 4 TL'cik arttı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasının yemek fiyatları, son yapılan zamlarla birlikte tekrar gündeme geldi. Meclis lokantası, restoranlara kıyasla daha uygun fiyatları ile bilinirken, enflasyonun etkileri nedeniyle yapılan küçük çaplı zamlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Meclis lokantasında yapılan zamlar sonrasında yemek fiyatlarında ortalama 2,5 ila 4 TL arasında bir artış gözlendi. Güncellenen fiyat listesine göre pilav 10 TL, cacık 5 TL, kayısı kompostosu 11 TL, ve İspir fasulyesi 42 TL olarak belirlendi. Önceki fiyatlar İspir fasulyesi için 38 TL, pilav için 7,5 TL olarak kaydedilmişti.